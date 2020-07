'Bert en Ernie' maken rondje over het TT circuit

Het bier, dat Bert en Ernie aan het personeel gaven omdat de TT dit jaar niet door kon gaan, werd goed ontvangen. "Het biertje had goed gesmaakt, dat was leuk. Dat was ook onze insteek. En daarbij kwam de vraag 'zouden we ook een rondje op het circuit mogen?' Dat werden er zeven, dat was super", vertelt Bert.

Met 215 km/uur in de Veenslang

Bert en Ernie mochten zelf niet sturen. De Safety Car reed volgens Bert wel 215 kilometer per uur in de Veenslang. "Dat viel niet mee! Het zweet brak ons uit en toen we uitstapten voelden we het toch wel een beetje in onze maag. Zo hard ging dat wel. Gelukkig hadden we van te voren niet gegeten."

Bert, die zeker al zo'n dertig jaar op het TT circuit komt, waarvan de laatste vijf jaar als 'Bert', hoopt dat de TT volgend jaar wél doorgaat. "We gaan er van uit dat het doorgaat en we gaan er ook altijd van uit dat we met de TT mooi weer hebben. Dus dan moet er ook een lekker koel biertje bij. Dat gaat sowieso gebeuren."

En of het duo al een actie voor volgend jaar in gedachten heeft? "Dat weten we nog niet, dat moeten we nog bedenken."

Lees ook: