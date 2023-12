Veel Drentse winnaars in 2023, waaronder een groep vrijwilligers

Het jaar 2023 zit vol met Drentse winnaars. Van ACV uit Assen dat kampioen wordt in de derde divisie of SVBO uit Barger-Oosterveld dat voor het eerst het Protos Weering zaalvoetbaltoernooi wint. Naast voetbal winnen ook de zustjes Daphne en Sabine Spreen uit Rolde eremetaal, bij het WK obstacle run. Of wat te denken van de Special Media Award, die gaat naar Judith Ros uit Borger voor haar YouTube-kanaal.

Het is een lijst die bijna nooit volledig is, maar we kijken speciaal ook naar de Stichting Sport en Spel Phihezo uit Hoogeveen. De vrijwilligers van deze stichting winnen 'Hét Compliment van Drenthe'.

'Blij met vrijwilligers'

"Dat was juichen, dat was geweldig", herinnert Gerda Lubberman zich. Zij is de coördinator bowlen bij de stichting. Phihezo wil mensen met een verstandelijke of visuele beperking helpen te sporten of een spel te spelen. Dat doet zij met zo'n 130 vrijwilligers. "Zonder vrijwilligers zou niet kunnen. Sommige cliënten kunnen nog niet zelfstandig de twee treedjes van de trap op. Dus ik ben ook heel blij met mijn vrijwilligers."

Naast bowlen gaan vrijwilligers ook mee met bijvoorbeeld zwemmen, gymmen en wandelen. Vrijwilliger Arend Steenbergen is een van de vijftien vrijwilligers die helpen bij het bowlen. "Ik doe een heleboel vrijwilligerswerk, maar dit is wel heel uniek. Dat we ook met blinde mensen gaan bowlen is toch prachtig. Je ziet het zelf, de mensen genieten zo hier."

Rekje

De vrijwilligers helpen ook met het plaatsen en richten van een rekje, waar de bowlingbal vanaf geduwd kan worden. Dit helpt mensen die niet met de bal kunnen gooien. "De mensen worden ouder, steeds meer mensen hebben zo'n rekje nodig", legt Gerda uit.