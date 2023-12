'Trots is een belangrijke motivatie om voorzieningen te behouden'

"Als we het hebben over leefbaarheid op het platteland dan zie je aan de ene kant dan mensen er graag leven en het er prachtig vinden, maar dat ze zich aan de andere kant heel veel zorgen maken over voorzieningen die verdwijnen", zegt Bettina Bock in het tv-programma De Staat van Drenthe. Bock is bijzonder hoogleraar bevolkingsdaling en leefbaarheid voor Noord-Nederland. "Mensen maken zich het meeste zorgen over het verdwijnen van onderwijs en zorg."

Liefde en trots voor het dorp

In haar onderzoek naar leefbaarheid op het platteland blijkt 'trots' een belangrijke motivatie om voorzieningen te behouden. "Trots en liefde voor je dorp blijkt een belangrijke motor om je in te zetten, samen met anderen. Als er bijvoorbeeld een winkel dreigt te verdwijnen dan zorgt de trots voor je dorp ervoor dat je er samen voor zorgt dat de winkel overeind blijft. Als die liefde en trots er niet is, waarom zou je je dan nog inzetten voor de gemeenschap?", stelt Bock.

Eigenaarschap

"Het heeft er ook mee te maken dat we van een individuele verantwoordelijkheid naar een collectieve verantwoordelijkheid moeten", zegt Theo Andreae van de BOKD. De BOKD zet zich in voor een vitaal en leefbaar platteland in Drenthe. De kern van de vereniging is een netwerk van 245 dorpen en dorpshuizen. "Die trots gaat samen met eigenaarschap. Als inwoners zich verantwoordelijk voelen en de regie kunnen nemen, dan komt er iets in beweging. Die collectieve verantwoordelijkheid moet steeds belangrijker worden als we kijken naar vraagstukken als zorg, vervoer en scholing", zegt Andreae.

Basisniveau van voorzieningen

Omdat elke inwoner en elk dorp weer anders is en het eigenaarschap niet door iedereen gedragen wordt, pleit bijzonder hoogleraar Bock voor een basisniveau van voorzieningen die door de overheden gewaarborgd wordt, zodat het platteland leefbaar blijft. "Nu is het zo dat een overheid vooral zegt dat ze het prachtig vinden dat inwoners zelf van alles in gang zetten. Maar je krijgt het niet gratis en voor niets. Het moet makkelijker worden om toegang te krijgen tot subsidies. Want wat je nu ziet is dat je telkens een projectplan moet maken, elk jaar opnieuw en elk dorp voor zich. In het ene dorp kan iemand dat misschien heel goed, maar een ander dorp heeft niet zo'n persoon die daar de weg in kent. En dus wordt je concurrenten van elkaar, terwijl dat niet zou moeten. Dat is een verantwoordelijkheid van de overheid vind ik."

Het vergt ook een andere manier van kijken naar bestaande structuren, stelt Andreae van de BOKD: "Misschien moeten we af van het krampachtig vasthouden aan alles wat er altijd maar was en hoe we het altijd deden. Kijk naar sportverenigingen. Iedereen heeft moeite een penningmeester te vinden, waarom dan niet samenwerken en een penningmeester delen? Zo hou je een mooi sportaanbod in het dorp en pak je het slimmer aan."

'Sloop de schuttingen'