De Staat van Drenthe over het verdwijnen van voorzieningen

'Dan doen we het zelf wel', is een veelgehoorde reactie in Drenthe als er voorzieningen in een dorp verdwijnen. We pakken de handschoen zelf op. Want de Drent is trots op zijn of haar dorp.

Maar er zit ook een keerzijde aan. Want wat als een initiatiefnemer gaat verhuizen? De penningmeester zijn taak neerlegt of er een nieuwe voorzitter gevonden moet worden?

In deze aflevering van De Staat van Drenthe praat presentatrice Marjolein Lauret met verschillende gasten over het verdwijnen van voorzieningen. Wat doet de Drent zelf voor Drenthe, en hoe blijft deze situatie houdbaar in de toekomst?

'Je krijgt het niet gratis en voor niets'

Bettina Bock, bijzonder hoogleraar bevolkingsdaling en leefbaarheid voor Noord-Nederland, ziet een oplossing in een basis die er moet komen voor voorzieningen in de regio. "Aan de ene kant is het indrukwekkend en mooi om te zien hoe inwoners de handschoen oppakken als er voorzieningen verdwijnen." Maar ze heeft hier ook zorgen over. "De overheid zegt vaak: we vinden het zo prachtig wat inwoners doen. En dat is ook prachtig, maar je krijgt het niet gratis en voor niets."