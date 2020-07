Vriendinnen op scootmobiel kunnen weer op weg naar Andreas Gabalier

Omdat Janets scootmobiel het had begeven, deden ze oproepjes op onder meer Radio Drenthe om vervanging te krijgen. Gisteravond kreeg Janet een nieuwe scootmobiel, zodat ze hun reis kunnen vervolgen. Het slechte nieuws is dat de weergoden andere plannen hebben.

"We zouden eigenlijk vandaag weer gaan rijden, maar het weer laat het niet toe om te vertrekken", zegt Monique Baron. "Het is alleen maar regen, regen, regen..."

Hamm

"Morgen ziet het er beter uit, dus dan gaan we weer onze weg vervolgen", zegt Baron. Vandaag zitten ze op een camping bij Hamm, de komende dagen hopen ze Soest, Brilon en Willingen - vlak bij Winterberg - te bereiken. "Zo gaan we steeds verder."

Dat betekent niet dat ze in de droogte wachten op betere tijden. Baron: "We hebben een luchtbedprobleem, haha. We zien de humor er wel van in. We zijn nu in Hamm op zoek gegaan naar de Action in de regen, want Janet moet ook wel een goed luchtbed hebben, hè."

Eindpunt Velden

Met de reis van ruim achthonderd kilometer heen - en evenveel terug - willen de vriendinnen uit Gieten laten zien dat het geen schande is om in een scootmobiel te zitten en om anderen te helpen, die ook in een scootmobiel rijden. Het duo hoopt over anderhalve week in Velden aan te komen om daar Andreas Gabalier te ontmoeten. Hij is de favoriete zanger van het tweetal.

Is er al een afspraak gemaakt met de Duitse artiest? "We gaan hem gewoon opzoeken en een nachtje bij hem op de bank slapen", zegt Baron lachend. "Moet je zien wat we voor hem over hebben... Hallo!"

