Cola voor een prikkie in nieuw jeugdhonk in Nijeveen: 'Voor paar leuke avonden in het jaar'

Samen met de jeugd werd het honk opgezet. "Een plek voor jongeren van ongeveer 12 tot en met 17 jaar, de niet-uitgaande jeugd die nog niet naar het café mag."

Met Dirk Kroes houdt hij een oogje in het zeil, maar het is voornamelijk de jeugd zelf die de jeugdkeet gaat beheren en activiteiten bedenkt. "Ze hebben zelf posters gemaakt en opgehangen in het dorp. Ze hebben zelf vrienden uitgenodigd voor vanavond", vult Martijn Hoekman aan. Hij vormt samen met Feliesja Kroes, Floris Dijkhuizen en Rik Karsen het jeugdbestuur. Zij zijn tussen de 18 en 25 jaar oud, en eigenlijk hoeven ze niet zo heel veel te doen. "We staan zo meteen achter de bar en als de jeugd iets wil hebben, dan helpen we ze gewoon netjes. Zij hebben zelf de prijs bedacht, zodat ze voor een normale prijs een leuke avond kunnen hebben."

Een keer per maand

Vanavond mochten ouders even een kijkje nemen, maar in de toekomst is 't Hogerop exclusief voor de jeugd. "Een keer per maand kunnen ze op vrijdagavond terecht", zegt de voorzitter van de dorpsvereniging. "Wij betalen de huur en kopen bij het dorpshuis de consumpties in. We kunnen die niet voor horecaprijzen aanbieden aan de kinderen, want dan is het snel klaar. Een muntje voor frisdrank kost 50 cent." Een paar 18-plussers uit het dorp zien erop toe dat het alleen bij frisdrank blijft.

Voor volgende maand is de jeugd al met een activiteit gekomen. Een dropping. Hoekman: "Ik hoop dat het wat vaker doorgaat. Dat kinderen een leuke tijd kunnen hebben, dat ze een paar leuke avonden in het jaar hebben. Een beetje gezelligheid onderling. Dat je elkaar wat vaker ziet, dat je wat meer kan doen dan thuis. Ja, het is een mooie toevoeging aan het dorp Nijeveen."