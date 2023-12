Vier verdachten bankhelpdeskfraude aangehouden in vakantiehuisje Gasselternijveen

Vier mannen zijn door de politie aangehouden in een huisje op een vakantiepark in Gasselternijveen. Het viertal wordt verdacht van bankhelpdeskfraude.

De mannen zijn 22, 25, 26 en 27 jaar en komen uit Groningen en Leeuwarden. Volgens de politie opereerden ze in het vakantiehuisje vanuit een callcenter-setting, met meerdere draaiende laptops. De mannen werden aangehouden door een speciaal uitgerust politieteam dat risicovollere aanhoudingen doet.

In de bossen gevlucht

Twee verdachten werden direct aangehouden toen de politie het huisje binnenkwam. Het andere tweetal vluchtte naar buiten en rende de bossen in. De derde man werd daar even later aangehouden. De vierde werd liggend op de grond gevonden en aangehouden, vlak nadat hij uit een sloot kwam.