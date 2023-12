Provinciale Staten helemaal klaar met gemeenten die asielzoekers weigeren

Provinciale Staten van Drenthe zijn helemaal klaar met gemeenten in de rest van het land die asielzoekers weigeren. Vanuit het Noorden wordt telkens gevraagd om hulp voor het uitpuilende aanmeldcentrum in Ter Apel en steeds kijken gemeenten weg. "Het moet klaar zijn met treuzelen en wegkijken, actie is nodig."

Als een motie van zwaar ongenoegen officieel had bestaan, dan was die vandaag in Provinciale Staten ingediend. In een motie van de PvdA werden noordelijke bestuurders bijna volledig gesteund in hun oproep om Ter Apel te ontlasten. "Neem met de noordelijke gemeenten nou de verantwoordelijkheid om asielzoekers op te vangen."

Wat de Provinciale Staten betreft gaat een brief met deze boodschap naar alle Nederlandse gemeenteraden, provincies, voorzitters van de veiligheidsregio's en alle fracties in de Eerste Kamer. "Groningse en Drentse gemeenten nemen een groot aandeel om vluchtelingen op te vangen nu de winter inzet. De inwoners van Ter Apel en omgeving moeten ook een veilige woon- en werkomgeving hebben", zo werd gesteld.

Motie uitstel spreidingswet dieptepunt

"Een absoluut dieptepunt in de hele asieldiscussie", noemt burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen de motie die onlangs in de Tweede Kamer werd ingediend om pas op de plaats te maken met de behandeling van de spreidingswet voor de duur van de kabinetsformatie.

De wet is al aangenomen door de Tweede Kamer, moet nog worden behandeld in de Eerste Kamer en moet voor een betere spreiding van de asielopvang in de 340 gemeenten van Nederland zorgen. Met de spreidingswet kunnen gemeenten uiteindelijk gedwongen worden om opvang van asielzoekers te regelen.

Volgens de burgemeester moet er onderscheid worden gemaakt tussen instroom en opvang van asielzoekers. "Er stromen mensen binnen en de nieuwe regering in wording zegt dat we daar wat aan moeten doen. Maar het gaat volgens Van Oosterhout nu om de mensen die al in Nederland zijn.

"In Ter Apel staan 2.500 mensen tegen de muren, het is niet meer dan redelijk en eerlijk dat we daar als 340 gemeenten bokje voor staan. En daar hebben we de regering voor nodig."

Borger-Odoorn gaat Stadskanaal helpen

Stadskanaal en Groningen sprongen twee weken geleden al bij met honderden extra noodopvangplekken. De gemeente Borger-Odoorn wil in februari de extra noodopvang van Stadskanaal overnemen. Een motie van Pieter de Groot (GroenLinks) en John Goeree (D66) werd vorige week in de gemeenteraad aangenomen. "We zijn feitelijk al te lang getuige van de steeds meer onhoudbare situatie bij de vluchtelingenopvang in Ter Apel", vinden De Groot en Goeree.

In buurgemeente Stadskanaal zijn in allerhaast verwarmde tenten gebouwd waarin vluchtelingen, waarvoor in Ter Apel geen plaats is, de nacht door kunnen brengen. Overdag is het een gezeul met mensen, want iedereen moet terug naar Ter Apel voor het vervolg van de asielprocedure. Als er 's avonds weer geen plek is, moeten de vluchtelingen weer met de bus terug naar Stadskanaal voor de overnachting.

Verlenging wachtkamer Assen

De Expohal in Assen mag drie maanden langer door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gebruikt worden. De overeenkomst liep tot 1 januari, maar de hal kan nu tot 1 april gebruikt worden als wachtkamer van het aanmeldcentrum in Ter Apel.

De Expohal is sinds juli in gebruik als wachtkamer en biedt tijdelijk onderdak aan maximaal vijfhonderd asielzoekers. Het COA heeft andere locaties op het oog die als wachtkamer kunnen dienen, maar deze zijn nog niet allemaal klaar. De inrichting van deze locaties begint in januari en duurt een aantal weken. Zodra deze locaties opengaan om asielzoekers op te vangen, wordt de opvang in de Expohal afgebouwd. Assen heeft ook nog een groot azc.

Ter Apel onhoudbaar

De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties heeft de situatie in Ter Apel 'ronduit zorgwekkend en een symptoom van een failliet opvangsysteem' genoemd. De zogeheten UNHCR reageert hiermee op een rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid, dat concludeert dat de situatie bij het aanmeldcentrum onveilig en onhoudbaar is.

Klijnsma is het daar roerend mee eens. Het Rode Kruis slaat alarm over de gezondheidssituatie en de GGD waarschuwt dat er in het Ter Apeler asielzoekerscentrum veel Noord-Afrikaanse mannen aan het heroïne-afkickmiddel methadon zitten.

Dik compliment

Klijnsma kreeg in de Provinciale Staten een dikke pluim van Sam Pormes van de Lijst Pormes voor haar niet aflatende inzet om huisvesting te zoeken en andere gemeenten erop te wijzen dat ze ook hun aandeel moeten nemen.