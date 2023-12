Hennie Lensink (72) is na drie marathons weer stapje dichter bij z'n honderdste

ATLETIEK - Hennie Lensink (72) uit Dalen stelde zichzelf begin dit jaar het doel om honderd marathons te lopen in zijn leven. Dit jaar kwamen er drie bij, waardoor hij er nu 96 op de teller heeft staan.

Dit jaar had hij zich voorgenomen mee te doen aan de marathons van Rotterdam, Amsterdam, Odensa en Annecy, maar het liep toch iets anders dan gepland. Twee van de marathons gingen niet door. Die van Rotterdam en Annecy vielen tegelijk, dus Rotterdam viel af.

"Ik heb familie in Frankrijk, dus toen ging ik daarheen. Dat was de eerste keer dat ik Rotterdam oversloeg." En die in Annecy moest hij overslaan voor de 25e trouwdag van zijn zoon, op Bonaire.