De gitzwarte Kerstavond van 1913: spoorwegramp dompelt families in rouw

Eerste hulp

Treinpersoneel snelt met lantaarns naar de ontspoorde wagons. Daar treffen ze de Groningse lerares Wiebina de Boer. Ze ligt klem, tussen het spoor en een wiel en is zwaargewond. Als er wordt geroepen of er artsen in de trein zitten, wordt het iedereen duidelijk dat er iets ernstigs is gebeurd. Passagiers wordt gevraagd in de ongedeerde treindelen te blijven zitten. Niet iedereen volgt de aanwijzingen op, ondanks de winterse neerslag.

In het schijnsel van hand-en fietslantaarns komt de hulpverlening op gang. Een 16-jarige jongen heeft een gebroken arm en een verbrijzelde hand. Ook anderen worden met breuken en kneuzingen naar het ziekenhuis gebracht. Het precieze aantal is niet bekend.

Bezorgdheid

Telegrammen verspreiden het nieuws al snel, er ontstaan rijen voor het kantoor in Groningen. Ook de geruchtenmachine draait Kerstavond 1913 op volle toeren. Nieuwsgierigen worden door de politie op afstand gehouden. Het voorste, ongehavende deel van de trein kan na een paar uur weer verder.

Op perrons van meerdere stations staat het vol met gespannen familieleden van reizigers, hopend en biddend dat hun geliefde ongedeerd is. In Groningen staan volgens De Courant meer dan duizend mensen. Een gesloten rijkstelefoonkantoor in Beilen, zorgt dat communicatie moeizaam gaat. Ieder telegram met een geruststellend bericht van een reiziger, zorgt voor opluchting bij een deel van de mensen.

Klem

Ondertussen ligt Wiebina de Boer in de snerpende kou, gevoel in een been heeft ze niet meer. De vrouw krijgt eerste hulp van ene professor Middendorp, die in de trein zat. Haar verloofde in Hoogeveen heeft inmiddels lucht gekregen van het treinongeluk en spoedt zich naar de rampplek. Hij treft haar, nog altijd bij bewustzijn, in gesprek met de hulpverleners. De Boer kan nu leunen tegen een vertrouwd lichaam.

Na middernacht, ruim vier uur na het ongeluk, wordt ze bevrijd. In een gegraven gat worden dommekrachten geplaatst om beweging in de ijzermassa te krijgen. Aanvankelijk zonder succes. Twee artsen die ter plaatse komen overwegen amputatie van het beknelde been om De Boer te bevrijden. Ze besluiten het niet te doen. Uiteindelijk komt er toch wat beweging in de zaak en trekken ze Wiebina de Boer los. 'Goddank, mijn been is los', zou ze hebben gezegd. Zwaargewond wordt ze naar het ziekenhuis gebracht. Ze verliest een been door het ongeluk.