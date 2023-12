Verloren piek van kerstboom in Gasteren weer teruggevonden: 'Iedereen is blij'

De verloren piek van de kerstboom in Gasteren is weer teruggevonden. En daar is het kerstboomteam blij mee, ook al is de ster niet helemaal hoe deze was. Afgelopen zaterdagnacht werd de handgemaakte piek uit de boom gestolen, waarbij ook de kerstboom schade opliep. "Iedereen is blij dat hij weer terug is."