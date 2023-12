Man en vrouw verdacht van stelen luxe parfums in Assen

Een man en een vrouw worden verdacht van het stelen van luxe parfums uit een winkel aan het Mercuriusplein in Assen. Volgens de politie werden er voor honderden euro's aan parfums buitgemaakt.

De diefstal vond plaats op zaterdag 4 november. Op beelden van de winkel is te zien dat de man en de vrouw samen de winkel binnenkomen. De man houdt twee plastic tassen vast en heeft een grote jas aan. Zowel in de tassen als in de jas verdwijnen meerdere flesjes parfum.