Doorbraak met betaalbare techniek voor verwijderen medicijnresten uit rioolwater

In Nederland gebruiken we steeds meer medicijnen. Tenminste, die conclusie kun je trekken als je kijkt naar ons rioolwater, maar ook beken en sloten. Want daar komen medicijnresten in terecht. Slecht voor het waterleven en lastig voor de bereiding van drinkwater.

Rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) worden vanaf 2035 verplicht om minimaal tachtig procent van die restjes uit het water te zuiveren. Dat lukt nu nog slechts ten dele. Maar de oplossing is nabij en die komt uit de gemeente Emmen. Om precies te zijn, bij het bedrijf NieuWater bij Nieuw-Amsterdam.

Het bedrijf adviseert bedrijven op het gebied van waterzuivering en ontwikkelt hier ook technieken voor. Een van de bekende projecten van NieuWater is de Puurwaterfabriek, waar rioolwater wordt omgezet in ultrapuur water. De NAM is een van de afnemers. De oliereus heeft dit water ingezet als stoom bij de winning van stroperige olie in Schoonebeek.

Zeefjes

Het water wordt gezuiverd aan de hand van membranen, die de functie van zeefjes hebben. Probleem is wel dat bacteriën zich eraan gaan hechten, waardoor ze minder goed werken. In plaats daarvan werden er filters, voorzien van koolstof, geplaatst voor de membranen.

"Een methode die niet alleen geweldig hielp, want er was ook sprake van een onvoorziene bijvangst", aldus directeur Gerrit Veenendaal van NieuWater. De actieve kool bleek ook een kampioen in het verwijderen van medicijnresten in het water. "Een compleet onvoorziene, maar gelukkige toevalstreffer."

Geslachtsverandering

De techniek zou een uitkomst kunnen zijn bij het zuiveren van rioolwater tot ultra puur water. Ware het niet dat deze techniek eigenlijk te duur is voor rioolwaterzuiveringsinstallaties. Volgens Veenendaal zou er daarom een slag gemaakt kunnen worden.

Want ondanks de zuiveringstechnieken van de rwzi's glippen er toch nog schadelijke restjes door hun mazen. Wat weer slecht is voor flora en fauna, zoals weefselbeschadiging of zelfs geslachtsverandering bij vissen.

Onbekend

NieuWater besloot daarom in 2021 op zoek te gaan naar een goedkopere variant van de techniek. Er werd een testinstallatie op kleinere schaal op het terrein van de fabriek geplaatst, die tegen zo laag mogelijke kosten een kunstje moest doen.

De resultaten van dat onderzoek bleken vorig jaar al veelbelovend. Sterker nog, er werden dezelfde resultaten bereikt als waar eerder in de fabriek 'per ongeluk' op gestuit werd. Een extra vervolgonderzoek, dat vorig jaar startte, was nodig. Want om deze techniek te vermarkten was het nodig om te weten hoe snel de kool begint te werken. Maar ook hoe lang die kool de medicijnresten te lijf gaat, want dat was nog onbekend.

Scheelt de helft

Volgens Veenendaal slaat de kool binnen een jaar aan en gaat sowieso twaalf tot veertien jaar mee. "Mogelijk zelfs dertig jaar. Bovendien bleek uit onderzoek wat betreft CO2 dat dit een van de meest vriendelijkste zuiveringstechnieken is." Wat betreft de investering gaat Veenendaal uit van anderhalf miljoen euro. "Daarbij ga ik uit van een gemeente met 100.000 inwoners, zoals Emmen. De techniek kost daarmee de helft minder dan die op de Puurwaterfabriek."

Fosfaat

Het is volgens de directeur nu zaak om deze techniek breed onder de aandacht te brengen. "We kijken samen met commerciële partijen hoe we deze systematiek op de juiste manier in de markt kunnen zetten." Naast rwzi's is de zuiveringstechniek ook interessant voor de industrie, verwacht hij.