Provinciale Staten willen bejaarden- en verzorgingstehuizen terug

Het bejaardentehuis en het verzorgingstehuis moeten terug. Daarvoor pleitten JA21, FvD, SP en PVV in Provinciale Staten. Een motie om alarm te slaan over het vastlopen van de ouderenzorg kreeg ruime steun van PS.

Groot gat

"Met het verdwijnen van verzorgingstehuizen en bejaardentehuizen is een groot gat geslagen tussen thuis blijven wonen en verpleegtehuizen", concluderen Provinciale Staten. "Ouderen zijn hierdoor gedwongen om tot op het allerlaatste moment thuis te blijven wonen, ook als dat in de praktijk niet meer gaat. Dit leidt tot veel problemen en persoonlijk leed. Ook is de eenzaamheid onder ouderen enorm toegenomen", legt Harry Omlo van JA21 uit, die het initiatief nam voor de motie.

Provinciale Staten roepen branche- en beroepsverenigingen in de ouderenzorg op tot het bouwen van geschikte woningen en verpleeghuizen voor ouderen. En bouw nieuwe verzorgingstehuizen, dan concentreer je de zorg, verminder je de kosten en dat kan ook nog eens ruimte geven op de woningmarkt.

In de woonagenda

De provincie zelf moet in haar beleid opnemen dat er onderzoek wordt opgestart naar de herintroductie van bejaardentehuizen en verzorgingstehuizen. Gedeputeerde Yvonne Turenhout van wonen staat al in de 'ja-stand: "Er blijkt al uit onderzoek dat er tot 2030 een sterke focus is op wonen voor ouderen en dat gaan we meenemen in de nieuwe woonagenda."

De roep om de terugkeer van het vroegere bejaardenhuis klinkt steeds luider

"Het ouderenbeleid van de laatste kabinetten was gericht op: zo lang mogelijk thuis wonen, en als het écht niet meer kan, is er plek in het verpleeghuis. Maar dat systeem piept en kraakt", schrijven NOS en Nieuwsuur

Aad de Groot, topman van zorgverzekeraar DSW, pleit bij Nieuwsuur ook voor een nieuwe aanpak van de ouderenzorg. "Thuis wonen is op zich goed, maar we zien dat het is doorgeslagen." Een hervorming van de ouderenzorg, die lijkt op het beleid van vroeger met het verzorgingshuis als tussenstap, ziet De Groot als zijn grootste prioriteit. "Het is een acuut probleem vanwege de vergrijzing. De zorgvraag van ouderen neemt toe, maar wordt ook complexer. Aan de andere kant is er schaarste aan zorgmedewerkers en neemt het aantal mantelzorgers af. We gaan een gigantisch probleem krijgen om de ouderenzorg in de toekomst goed te kunnen organiseren."

Sluiten verzorgingshuizen