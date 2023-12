Pizzabezorger Jelle kan nog steeds niet geloven dat hij de ruimte in mag

Jelle Bouman kreeg deze zomer wel een heel bijzondere verrassing toen hij op zijn werk kwam: hij mocht de ruimte in. Inmiddels is het nieuws op hem ingedaald, maar het blijft voor hem nog wel ongelooflijk.

Hij won de prijs nadat hij werd verkozen tot 'beste pizzabezorger van Nederland'. Van zesduizend bezorgers bleek hij de allerbeste. Mensen liete reviews over hem achter, waardoor hij bij de laatste 25 pizzabezorgers kwam die kans maakte op de prijs. Vervolgens moest hij een filmpje opnemen en uitleggen waarom hij de beste was. Toen werd hij dus uitgekozen. "Dat is echt bizar om over na te denken en ook echt heel gaaf."

Bekendmaking

Voor de bekendmaking wist hij nog niks. Zijn baas en familie wisten het al wel en hadden een plan gemaakt om hem te verrassen. Toen hij in de zomer op werk kwam, zag alles er ineens even anders uit. Zijn baas stond klaar in een astronautenpak om hem het goede nieuws te vertellen. "Eerst kon ik het niet geloven", lacht Jelle, om vervolgens tot de conclusie te komen dat het écht waar was.

Als kind had Bouman al een fascinatie voor de ruimte, dus dat uitgerekend de 18-jarige inwoner van Meppel werd uitverkozen kon dan ook bijna niet mooier. Maar als kind had hij nooit durven dromen om ooit de ruimte in te gaan. "Het is niet zoiets als in een vliegtuig stappen. Dus ik weet niet of ik het een droom kan noemen, maar ik vind het wel heel interessant."

Voorbereiding