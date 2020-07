'Ik snap de boosheid, maar ik ben er ook voor 500.000 andere Drenten'

"Jammer", dat zegt plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe Eric van Oosterhout over het verloop van het boerenprotest met trekkers vandaag in Wijster.

Boeren blokkeerden daar enige tijd de toegangspoort van afvalverwerker Attero met trekkers. De politie pakte in totaal 63 actievoerders op, waaronder enkele minderjarigen. Ze werden overgebracht naar het politiebureau in Assen. Daar verzamelden zich in de loop van de middag enkele honderden sympathisanten.

"Iedereen mag protesteren, overal, maar er gelden twee afspraken", zegt de burgemeester van Emmen. "Kom op de lijn en laat weten wat je van plan bent. En er geldt een verbod op risicovolle situaties. Daar valt een demonstratie met trekkers ook onder. Ik snap heel goed dat boeren zich zorgen maken, maar ik ben er ook voor 500.000 Drenten."

'Het gaat om het veiligheidsrisico'

"Het gaat niet om het demonstratierecht, maar om het veiligheidsrisico", zegt Van Oosterhout. Het motief van de boeren snapt Van Oosterhout heel goed. Maar hij maakt zich ook zorgen. "Het enige dat ik vraag is ga demonstreren op een manier die voor andere mensen veilig is. Als ze daar dan geen gehoor aan geven is dat spijtig en hebben wij het recht op te treden."

Burgemeester Koen Schuiling van Groningen gaf als voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen aan te overwegen het verbod om te protesteren met trekkers met een week te verlengen naar aanleiding van de gebeurtenissen in Drenthe. Daarover laat Van Oosterhout zich nog niet uit. "We gaan als Groningen, Drenthe en Friesland overleggen met elkaar en kijken wat wijs is."