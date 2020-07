'We verstopten ons in het maisveld om uit handen van de politie te blijven'

Het is drie uur 's nachts als de wekker gaat. Een aantal boeren in Wijster en de wijde omgeving staat vroeg op om afvalverwerkingsbedrijf Attero te bezetten. Dat de dag zo zou lopen had een aantal boeren misschien niet verwacht.

"We zaten net een hamburger te eten, toen de politie het erf opkwam", vertelt een anonieme man, die zich net als vele andere boeren na het protest bij Attero terugtrok in een nabijgelegen loonbedrijf. In colonne reden de arrestantenbusjes het erf op. De arrestantenbussen werden gevolgd door de ME. Wie A zegt, moet ook B zeggen, denkt de politie. Gisteren legde de Veiligheidsregio Drenthe een verbod op demonstraties met trekkers en andere grote landbouwvoertuigen. Reden hiervoor is dat het volgens de Veiligheidsregio dat het leidt tot opstoppingen en gevaarlijke situaties. Nu er dan toch is geprotesteerd, volgen de arrestaties.

Verstoppertje in het maïsveld

De politie is al even weg wanneer een auto voor het loonbedrijf stilstaat. De anonieme man stapt uit een auto. Kletsnat. Twee vrouwen volgen hem, één van hen lijkt net door een flinke regenbui te zijn overvallen, de ander is kurkdroog. Op de achterbank blijven twee kinderen van ongeveer een jaar of dertien rustig zitten. Het viertal, uitgezonderd de bestuurder, is net uit de handen van de politie gebleven. "Toen ze op het erf kwamen, renden we het maïsveld in", legt de man uit. "Er waren politiehonden die het veld doorzochten. Soms kwamen ze dicht bij ons, maar ze hebben ons niet gevonden. Het was net verstoppertje in het echt."

Doorweekt, maar niet gepakt

In totaal zijn er zo'n zestig heren, dames en kinderen opgepakt. De arrestanten liepen met de politieagenten mee naar de busjes, waarmee ze naar het politiebureau in Assen werden gebracht. Niet geboeid, in gesprek met de politie en soms een lach op het gezicht. Het viertal op de boerderij is dus ontkomen. Hun kleren zijn doorweekt wanneer ze op adem komen bij de boerderij. Het gerucht gaat dat ze niet de enigen zijn die ontsnapt zijn. De politie bevestigt dat niet iedereen is aangehouden. "We hebben met de beschikbare mankracht de aanhoudingen kunnen doen, die mogelijk waren", legt politiewoordvoerder Gery Veldhuis uit. "Zoals dat vaker gaat bij massale bijeenkomsten, moeten we kiezen. En dat hebben we ook gedaan."

De kinderen die zich in het maisveld verstopten, krijgen een rit terug naar huis. De man stapt in zijn eigen auto. Terwijl hij zijn vest uitdoet, zie je dat zijn t-shirt nat is. Het eerste wat de man gaat doen als hij thuiskomt? "Een warm bad, dat ga ik nemen!"

Op sociale media ontstond commotie omdat er minderjarigen zouden zijn aangehouden vanochtend bij het loonbedrijf. De politie bevestigt dit. De zeven kinderen zijn niet meegenomen omdat hun ouders er waren, meent de politie. Ze zijn echt zelf aangehouden. De kinderen moeten zich melden bij Bureau HALT.

Lees ook: