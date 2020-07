Drenten ervaren het minst vaak veel verkeersoverlast

Van de Drenten die veel verkeersoverlast ervaren, ervaart iets meer dan 20 procent dit door te hard rijden, iets minder dan 10 procent door parkeren en iets minder dan 5 procent door agressief verkeersgedrag.

Veel overlast van te hard rijden in Emmen

Wanneer gekeken wordt naar Nederlandse steden met meer dan 70 duizend inwoners, valt op dat van al die steden in Emmen veel overlast van te hard rijden wordt ervaren. 25 tot 30 procent van de ondervraagden zegt daar veel last te hebben van te hard rijden.

Stedelijke buurten: meer last, minder 'te hard rijden'

Inwoners van Limburg en Zuid-Holland ervaren het vaakst veel verkeersoverlast. Dit geldt ook voor inwoners van stedelijke buurten. 26 procent van de inwoners van zeer sterk stedelijke buurten hebben last van te hard rijden tegenover 21 procent van de inwoners van niet-stedelijke buurten. Te hard rijden komt echter vaker voor in niet-stedelijke buurten, zo'n 78 procent, dan in zeer sterk stedelijke buurten, zo'n 70 procent.

Veel Nederlanders ervaren overlast

82 procent van de Nederlanders heeft wel eens last van één of meer vormen van verkeersoverlast in hun buurt. Ruim 30 procent ervaart daar zelfs veel overlast van. 22 procent rapporteert veel overlast van te hard rijden in de buurt, 17 procent van parkeerproblemen en 6 procent van agressief verkeersgedrag.