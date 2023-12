Boeren moeten beter betrokken worden bij natuur- en landbouwplannen

Boeren en inwoners moeten een vaste plek aan tafel krijgen als het gaat over grote landbouw-, natuur- en stikstofplannen. Die komen straks allemaal samen in het Drents Plan Landelijk Gebied (DLPG). Want de "huidige vertegenwoordiging van inwoners en boeren" bij het maken van plannen is "niet altijd in balans", zo vindt de Boer Burger Beweging.