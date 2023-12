PVV: "N34 moet helemaal verdubbeld worden en dat geld moeten we lenen"

Het is een koers waar de PVV en de VVD in Provinciale Staten al langer op zitten: als er niet genoeg geld is voor de gedeeltelijke verdubbeling van de N34, dan moet Drenthe het maar lenen. De PVV wil de hele weg verdubbelen en het benodigde geld volledig lenen.

PVV diende een motie in voor de zoektocht naar geld voor de verbreding van de provinciale weg. Die motie kreeg maar steun van een kwart van de statenleden. PS ziet niks in het plan en wil niet lenen voor de autosnelweg.

Waarom niet lenen?

De PVV wil een onderzoek naar hoeveel krediet er nodig is voor de hele verdubbeling. Dat bedrag was ooit 290 miljoen euro maar dat was ver voor de inflatiecrisis en de fors gestegen bouwkosten van de afgelopen jaren. Ook wil de PVV weten wat de financiële consequenties voor de provincie zijn als het geld geleend zou worden.

PVV-statenlid Bert Vorenkamp hamert op de doorstroming en de veiligheid van wat hij noemt de 'dodenweg.' Verdubbelen is wat hem betreft de enige mogelijkheid daarvoor. "Een lening voor de weg kun je uitsmeren over dertig, veertig jaar."

Door waar we gebleven waren: knooppunt Gieten

Verkeersgedeputeerde Henk Jumelet zet in op waar de provincie gebleven was: eerst de aanpak van de problemen bij N33-N34 verkeersplein Gieten.

Als het verkeersplein wordt aangepakt is er sowieso nog maar weinig geld over voor de gedeeltelijke verdubbeling van de N34. De originele zoektocht van Gedeputeerde Staten liep naar drie of vier weggedeelten tussen Emmen en De Punt van twaalf kilometer. Maar daar zette GS begin 2020 een streep door na de extreem gestegen bouwkosten en inflatie.