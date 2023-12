Dit kost de afvalstoffenheffing in Westerveld volgend jaar

Overal afval gescheiden inleveren

Voor restafval betalen Westervelders een variabel deel. Per keer dat je de grijze container laat legen, betaal je 10,60 euro. Voor het gebruiken van een ondergrondse container kost je dat per keer 1,80 euro. Inmiddels is het op alle plekken in de gemeente mogelijk om afval gescheiden in te leveren, zegt wethouder Henk Doeven (DSW).

Het aantal kilo's restafval per persoon per jaar moet worden teruggebracht in Westerveld. Gemiddeld produceert een Westervelder nu jaarlijks 115 kilo restafval per jaar. De gemeente wil die hoeveelheid eerst terugbrengen naar tachtig kilo, om uiteindelijk toe te werken naar maximaal dertig kilo restafval per persoon per jaar en negentig procent van het afval gescheiden in te leveren.