Afvalkunstwerk bij gemeentewerf Roden alweer afgebroken

Het vrijdag onthulde kunstwerk 'Oog op de toekomst' bij de gemeentewerf in Roden, staat er niet meer. Het kunstwerk, gemaakt van afval, is niet op de juiste manier gezekerd. Het is nog onduidelijk wanneer het terugkeert aan de Ekkelkamp.

Vrijdag werd het kunstwerk van Tjacco Bakker onthuld, in het bijzijn van onder meer de Kinderadviesraad van de gemeente Noordenveld. Het metershoge werk werd door Bakker samen met inwoners gemaakt. Dat gebeurde tijdens de Open Dag van de pas geopende gemeentewerf in Roden op zaterdag 21 oktober.

Papieren in orde maken

"Het kunstwerk is samen met inwoners in elkaar gezet en is dus een gegroeid werk, en niet op basis van een vooraf uitgetekend ontwerp", schetst wethouder Kirsten Ipema (Gemeentebelangen) vanavond tijdens de gemeenteraadsvergadering van Noordenveld.

"Daarom moet de definitieve constructie en de verankering nog worden uitgewerkt", vervolgt zij. "Inmiddels is het kunstwerk weer gedemonteerd en moeten we eerst alles goed uitwerken en de papieren in orde maken."

'Snel weer terug'

De wethouder geeft toe dat dit een bijzondere gang van zaken is. "Eigenlijk hadden we dat moeten melden bij de onthulling", zegt zij. Maar volgens Ipema waren zowel collega-wethouder Alex Wekema en de aanwezige communicatiemedewerkers er niet van op de hoogte dat het kunstwerk eerst weer uit elkaar moest worden gehaald.