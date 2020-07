Noorden heeft meer ongebruikte fietsen in schuur dan Randstad

Een op de negen Nederlandse kinderen heeft geen beschikking over een fiets. Daar staat tegenover dat bij een derde van alle huishoudens in ons land een fiets ongebruikt in de schuur staat, blijkt uit onderzoek dat de ANWB onder 1072 Nederlanders liet uitvoeren.

In Drenthe, Friesland, en Groningen heeft 45 procent van de huishoudens een ongebruikte fiets in de schuur staan. Dat is een stuk meer dan in Utrecht en Zuid- en Noord-Holland, waar bij 34 procent een fiets in de schuur belandde. Mogelijk komt dit doordat de huishoudens in het noorden meer opslagruimte hebben dan die in de Randstad, aldus de ANWB.

Reservefiets

In totaal gaat het volgens de ANWB om 3,8 miljoen ongebruikte fietsen. Bij meer dan een derde van de huishoudens blijkt dat een dergelijke fiets niet meer gebruikt wordt omdat het een reservefiets is, doordat een auto of scooter is gekocht of vanwege een verandering in woon-werkverkeer.

25 procent van de bevraagden geeft aan hun tweewieler weg te geven aan bekenden of familie.

Kinderfietsenplan

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) roept iedereen op zijn of haar in onbruik geraakte fiets te doneren aan het Kinderfietsenplan van de ANWB. Het fonds zorgt ervoor dat alle gedoneerde fietsen terechtkomen bij kinderen die hard een tweewieler nodig hebben, maar opgroeien in een gezin waar geen geld is voor een fiets.

"Juist voor hen is het fijn als ze een fiets hebben", zegt Van Veldhoven. "Om zelf op een gezonde manier naar vriendjes, school of sport te gaan. En jong geleerd, is oud gedaan." Via het initiatief, dat in 2015 begon, zijn meer dan 16.000 fietsen ingezameld.