Motie van treurnis tegen nieuw provinciebestuur Drenthe: 'Hoop dat dit niet meer nodig is'

Het nieuwe provinciebestuur van Drenthe heeft in de laatste Statenvergadering van het jaar een motie van treurnis gekregen. Een deel van de oppositiepartijen wil daarmee laten blijken teleurgesteld te zijn over de uitwerking van het coalitieakkoord en de manier waarop het college van Gedeputeerde Staten handelt.

"Dit is het lichtste, maar wel het beste middel dat ik kon verzinnen om dit signaal duidelijk te maken", zei Statenlid Simon Zandvliet van de SP, die de motie indiende met Partij voor de Dieren, D66, GroenLinks, Volt en Lijst Pormes. Alleen Volt stemde ook voor de motie, de andere partijen waren tegen (9-32).

'Concrete doelen missen'

De oppositiepartijen die de motie van treurnis indienden, zeiden daarin concrete doelen en een financiële uitwerking te missen. "Ik hoop dat dit hierna nooit meer nodig is", aldus Zandvliet. Renate Zuiker (Partij voor de Dieren) vindt dat het college zich schuldig maakt aan "powerplay" door buiten de Staten om zaken te regelen. "Dat vind ik schofferend."

Namens het college zei gedeputeerde Egbert van Dijk (BBB) "achteraf te betreuren dat het proces niet optimaal is verlopen". Volgens Van Dijk is nu van beide kanten een hand uitgestoken. "Laten we elkaar vastgrijpen. Onze inzet blijft om samen met de Staten te werken aan Drenthe."