Groningse rijexamens verhuizen volgend jaar grotendeels naar Assen

Een groot deel van de rijexamens die normaal gesproken in Groningen zouden plaatsvinden, wordt volgend jaar in Assen afgewerkt. Vanaf 25 maart tot na de zomer is er te veel verkeershinder door wegwerkzaamheden, dat er volgens het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) geen 'valide praktijkexamen' kan plaatsvinden.