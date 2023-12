'Als we geen huis kunnen kopen, dan bouwen we het zelf wel'

In je eigen dorp willen blijven wonen, maar geen woning binnen je budget kunnen vinden. In 2022 zochten vier vrienden uit Sleen een betaalbare woning in het dorp. Het bleek onmogelijk, dus dachten ze: we doen het zelf wel. En nu is het zover: de vier vrienden zijn buren.

Jesmer Warmolts woont op nummer 15, Arjan Goeree op huisnummer 9 en Nordin Hoving op huisnummer 13. Twee jaar geleden was het nog een grote paardenbak. En nu staat er een rijtje huizen. "Hier lagen de grote waterplassen waar de paarden in stonden op dat moment," vertelt Jesmer Warmolts.

Huis kopen niet te doen

Maar daar is niets meer van te zien. "En dat is niet het enige dat is veranderd", zegt Hoving. "We begonnen alle vier alleen, en inmiddels hebben drie van ons een vriendin. In je eentje een huis kopen in Sleen is haast niet te doen, met zijn tweeën kan je gewoon veel meer."

Dat bouwen ging niet vanzelf. "Mensen vertellen je dat het zwaar is of zeggen: je gaat nog wel zware tijden meemaken. Zelf denk je daar niet aan. Je ziet alles door een roze bril. Maar toen het bijna ten einde was, was ik ook wel bijna ten einde. Het was wel zwaar," blikt Warmolts terug.

En een huis is nooit helemaal af. Warmolts: "Ik ben nu nog bezig met het bouwen van een carport bij de garage."

Eigen dorp blijven wonen

De vrienden kunnen door zelf te bouwen, in hun eigen dorp blijven wonen, en dat is belangrijk voor de ze. Hoving: "We hebben hier onze voetbal, onze verenigingen, en activiteiten. En daar willen we ons voor blijven inzetten. En dat lukt beter als je in het dorp zelf woont."