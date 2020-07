FDF verbaasd over redenatie rechter: 'Corona maakt trekkers niet onveiliger'

Het verbod op demonstreren met trekkers en andere landbouwvoertuigen blijft staan. Dat is de uitkomst van het kort geding dat Farmers Defence Force (FDF) tegen de Groningse veiligheidsregio had aangespannen.

Jos Ubels, vice-voorzitter van FDF, laat weten dat de stichting een gang naar de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens overweegt.

'Corona maakt trekkers niet onveiliger'

"Gezien het verloop van de zaak vond ik dit een verrassende uitspraak. We hadden als argument aangevoerd dat de trekker voor ons het symbool is geworden van de demonstratie, en de rechter heeft dat punt helemaal niet meegenomen in de afweging."

De redenatie van de rechter vind Ubels lastig te verdedigen: "De reden die is aangegeven dat we nu niet met trekkers mogen demonstreren, is corona. Omdat er een coronacrisis is, mag de VRD in het kader van de veiligheid dit soort besluiten nemen, volgens de rechter. Maar dat demonstreren met trekkers onveilig zou zijn, dat heeft toch niets met de coronacrisis te maken!"

FDF misschien tóch met trekkers

Ubels geeft de hoop nog niet op. "Wij hebben te horen gekregen dat de Veiligheidsregio Groningen met ons in gesprek wil. Omdat FDF zich wel altijd aan de afspraken heeft gehouden, en demonstraties keurig aanmeldt van tevoren, hopen we dat er voor ons een uitzonderingspositie komt. Dat hebben ze wel laten doorschemeren."

Omdat een hoger beroep niet mogelijk is, overweegt FDF naar de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens te stappen. "Daarover zijn we nu in overleg met onze juristen. Vooral als straks blijkt dat er een verlenging op verlenging komt van deze maatregel, dan gaan we daar zeker wat mee doen.

De Drentse regels

Het kort geding van vandaag ging tussen FDF en de Veiligheidsregio Groningen. Omdat de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) eenzelfde verbod heeft uitgevaardigd, volgde plaatsvervangend voorzitter van de VRD Eric van Oosterhout de zaak met interesse. "Ik heb kennis genomen van de uitspraak, het geeft duidelijkheid. Het gaat bij zo'n zaak niet om winnaars of verliezers, het gaat om de vorm van actievoeren. Ik zou het mooi vinden om in gesprek te gaan met de protesterende boeren."

De veiligheidsregio's van de drie noordelijke provincies trekken samen op. "Deze uitspraak geldt ook voor Drenthe, het zou me verbazen als dat niet zo is."

Het hebben over de inhoud

Van Oosterhout: "Wat ik zou willen is dat we nu uit de juridische hoek komen. Volgens mij hebben de boeren een belangrijk punt, en hebben ze goede inhoudelijke argumenten." Volgens Van Oosterhout, die ook burgemeester van Emmen is, zou het nu juist wel weer wat meer over die inhoudelijke argumenten mogen gaan.

"De discussie gaat er nu over of je wel of niet mag demonstreren met trekkers. Tweede Kamerleden hebben het over het blokkeren van de minister, maar daardoor gaat het al 48 uur niet meer over het inhoudelijke punt. En dat zou wel moeten."