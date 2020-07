Half jaar lang windmolenonderdelen door Veenkoloniën

Om de rotorbladen en turbine-onderdelen op de bouwplaats te krijgen, worden wegen in de regio aangepast. Op de hele route moeten bochten breder gemaakt worden en over rotondes komen rijplaten, zodat de speciale vrachtwagens er recht overheen kunnen. De voertuigen met de enorme onderdelen kunnen anders de bochten niet nemen. De rotondes worden overdag na het transport weer voor het dagelijkse verkeer klaargemaakt.

De speciale vrachtwagens, die onder meer de 65 meter lange rotorbladen vervoeren, zullen over de N379 (via Valthermond) of de N34 (via Gasselternijveen) naar de windturbinelocaties rijden. Voor elk van de 44 turbines zijn twaalf speciale transporten nodig.

Wegaanpassingen

Ruim vijftien wegen in het gebied van Valthermond tot en met Nieuwediep worden tijdelijk aangepast voor het transport. Daaronder vallen voornamelijk delen van de N379 en N34, maar ook aan de Hoofdstraat en Zwarteweg in Gasselternijveen komen aanpassingen.

Woordvoerder Elzo Springer van het windpark weet niet of er wegen buiten het windparkgebied moeten worden aangepast: "Dat is aan Nordex, de fabrikant van de onderdelen. Die is verantwoordelijk voor het transport." De onderdelen worden vanuit Duitsland en meerdere havens naar de Veenkoloniën gebracht. Via welke routes de onderdelen richting Drenthe komen, weet Springer niet.

Het windpark zegt de aan te passen wegen in april 2021 weer in de oude staat te zullen herstellen. Bepaalde delen van de wegen krijgen volgens het windpark een opwaardering en hoeven daardoor niet hersteld te worden. Het meeste transport zal 's nachts of in de vroege ochtend plaatsvinden, om zo het overige verkeer zo min mogelijk tot last te zijn. Wel moeten er zo nu en dan wegen afgezet worden voor het transport. Springer: "We gaan proberen een week van tevoren te communiceren via het Bouwjournaal over ieder transport en de wegafsluitingen. Daarin willen we zo transparant mogelijk zijn."

Bomen en lantaarnpalen wijken

Om het transport te laten passeren, moeten lantaarnpalen en ander straatmeubilair zoals fietsenrekken en paaltjes tijdelijk wijken. Ook wordt een aantal bomen langs de route gekapt of gesnoeid. Volgens een verklaring van het windpark worden de gekapte bomen na het transport weer herplant. Hoeveel bomen er precies worden gekapt, weet een woordvoerder van het windpark niet. "Maar het zijn er geen tientallen." Het windpark schrijft de kosten van de aanpassingen aan de infrastructuur op zich te nemen.

In totaal komen er 45 windturbines op het windpark, opgesteld in zes rijen. De eerste testturbine staat er al sinds afgelopen augustus. Voor dat transport moesten de wegen ook aangepast worden. Omwonenden waren toen niet te spreken over de gang van zaken vooraf, omdat de aanpassingen niet waren aangekondigd. Ook waren ze bang voor veel verkeersoverlast. Die bleef uiteindelijk uit. Het windpark moet in de zomer van 2021 klaar zijn.

De route voor het transport van windmolens (Rechten: RTV Drenthe)

Klik hier voor een grotere weergave van de kaart (5,8MB)

