Boommarter met gezin op jacht

Boommarters zijn vooral 's nachts actief en hebben een groot territorium. Kleine kans dus dat je dit behendige roofdier ziet als je in het bos loopt. Behalve rond deze tijd: in het late voorjaar en de zomer zijn ze ook overdag in de weer.

Het hol is te klein geworden voor de jongen die tussen eind maart en eind april geboren zijn. Daarom nemen de vrouwtjes de jongen mee op dagelijkse zwerftochten door het territorium. Overdag rusten ze in nesten van roofvogels, in dichte boomkronen of sparrenbosjes en in holen in de grond.

Op jacht

In de eerste weken na de geboorte ging het vrouwtje alleen op jacht om de hongerige monden te voeden maar nu gaan de jongen mee. Boommarters eten wat ze onderweg tegenkomen: insecten, vogels, eieren, zoogdieren zoals muizen en konijnen en soms een eekhoorn. Later in het jaar eten ze veel bessen en vruchten.

Op zoek

Vanaf juli breekt de paartijd van de boommarter aan. Tot dan toe hebben de mannetjes zich niet met de jonge gezinnen bemoeid maar nu worden ze overdag actief. Ze zoeken naar vrouwtjes in hun territorium waarmee ze kunnen paren.

Alleen in de paartijd leven man en vrouw een paar dagen samen, de rest van het jaar leeft ieder in zijn eigen territorium. Het leefgebied van een mannetje beslaat zo'n duizend hectare en overlapt (deels) met de territoria van meerdere vrouwtjes.

In zicht

Ben je een boommartergezin tegengekomen? Geef dan je waarneming met foto's of film door aan Vilmar Dijkstra van de Zoogdiervereniging (vilmar.dijkstra@zoogdiervereniging.nl). Vergeet niet om de locatie, de datum en het tijdstip te noteren en om hoeveel jongen het gaat.

Het onderscheid tussen vrouwtjes en jongen is soms lastig te maken omdat grootte niet zoveel zegt. Het is beter om op de pluimstaart te letten. Bij volwassen vrouwtjes is de voorjaarsrui soms nog niet klaar, de staart ziet er dan wat gehavend uit met stukken donkere zomervacht en stukken lichtere wintervacht. De staart van de jongen is egaal donker en nog niet volgroeid waardoor deze slanker oogt.

