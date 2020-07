Kopers betalen gemiddeld meer voor Drentse koopwoning

De huizenprijzen in Drenthe zijn afgelopen jaar gestegen. Ondanks de coronacrisis nam in een groot deel van Drenthe ook de verkoop van het aantal huizen toe.

De grootste prijsstijging is te zien in Noordoost-Drenthe, dat in de cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) onder het gebied Zuidoost-Groningen valt. Huizen zijn daar met gemiddeld 240.000 euro 12,7 procent meer waard dan een jaar eerder. In Zuidoost-Drenthe was de stijging het laagst van Drenthe: 8,2 procent. Voor een huis in de omgeving van Emmen betaal je nu gemiddeld 249.000 euro.

Landelijk verwisselde een koopwoning voor gemiddeld 335.000 euro van eigenaar. In meer dan de helft van de gevallen gingen woningen boven de vraagprijs weg, waardoor de stijging van de prijzen opliep tot 8,8 procent.

Aantal verkopen

NVM-makelaars verkochten ruim 37.600 woningen in het tweede kwartaal. Een stijging ten opzichte van het eerste kwartaal, maar wel bijna vier procent minder dan in de dezelfde periode in 2019. Zuidwest-Drenthe en Noord-Drenthe onttrekken zich aan die trend, in deze gebieden werden juist meer huizen verkocht dan een jaar eerder.

De NVM verwacht overigens dat de coronacrisis nog wel invloed gaat hebben op de woningmarkt. "De Nederlandsche Bank (DNB) stelde vorige maand dat de impact van de virusuitbraak op de woningmarkt nu nog beperkt lijkt, maar aan een lichte prijsdaling valt waarschijnlijk toch niet te ontkomen", schrijft de makelaarsvereniging. "De omslag op de woningmarkt zou pas in de loop van de tweede helft van dit jaar plaatsvinden."

Daarnaast maakt de NVM zich zorgen over het aantal beschikbare woningen, dat opnieuw verder daalde. "Het beperkte huizenaanbod is in Nederland al langer een probleem. Dit hangt samen met het grote tekort aan nieuwbouwwoningen. Berekeningen van de overheid tonen aan dat er jaarlijks eigenlijk zo'n 90.000 woningen bij moeten komen. In de praktijk merken makelaars dat bouw- en vergunningsprocedures te lang duren." Onder andere de stikstof-en PFAS-problematiek zorgt voor stagnatie in de bouw.

