Zo jong als Martijn Breukelman (32): dit zijn de onbelegen oud-burgemeesters van Drenthe

Wat velen niet weten, is dat Wiebenga negen jaar lang burgemeester was van Eelde. Op 26-jarige leeftijd werd hij 'het gezicht' van de Noord-Drentse gemeente, die inmiddels is opgegaan in gemeente Tynaarlo.

Opstelten in Dalen

Ivo Opstelten, bekend als oud-minister van Veiligheid en Justitie die sneuvelde in de zogeheten 'bonnetjesaffaire', debuteerde als burgemeester in Dalen. De politicus van VVD-huize werd aangesteld in 1972, op het moment dat zijn jaren als twintiger nog niet voorbij waren.

Opstelten blies in 1977 de aftocht om buiten Drenthe carrière te maken. De rasbestuurder droeg de ambtsketen in onder meer Utrecht in Rotterdam, om daarna zitting te nemen in de eerste kabinetten-Rutte.