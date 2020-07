Transferstunt Hurry-Up: Ribeiro sluit aan in Zwartemeer

De hoekspeler was in 2018 al eens actief op Drentse bodem toen Hurry-Up het in de achtste finale van de Challenge Cup opnam tegen Madeira SAD. De Zwartemeerders moesten tweemaal buigen voor de geslepen Portugezen.

Met veertig goals in het seizoen 2018/2019 maakte Ribeiro veel indruk in Europa. Trainer/coach Joop Fiege is erg blij met de komst van de spectaculaire flankspeler: "Ik vind het geweldig dat we een speler van zijn kaliber hebben weten te strikken. Ulisses is razendsnel en erg goed in de afwerking."

Sven Suton

Via landgenoten Tiago Azenha en José Rolo, die Hurry-Up na één seizoen noodgedwongen moet verlaten, kwam het contact met Ribeiro op gang. In het seizoen 2013/2014 was Joao Jacob Ramos de eerste Portugees in Zwartemeerse dienst. Later stapte de linkeropbouwer over naar competitiegenoot LIONS waar hij nog altijd in onder contract staat.



Hurry-Up neemt ook afscheid van een speler, Sven Suton vertrekt namelijk. De Kroaat maakt na twee seizoenen de overstap naar de Franse derde divisionist Villeurbanne.

Vierde

Ribeiro is de vierde nieuweling bij de BENE-Leagueploeg. Eerder sloten Noah van Wieringen (Volendam 2), Sverre Jansen (Tongeren) en Bernie Vermeer (Quintus) aan. Spelers als Petar Puljic, René Jaspers en captain Ronald Suelmann hebben hun aflopende verbintenis bij Hurry-Up verlengd.

