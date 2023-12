Drenthe verliest in 2023 het gezicht: Jan Krol, Bartje, overlijdt op 60-jarige leeftijd

Als negenjarig jongetje groeide hij door zijn rol in de tv-serie Bartje uit tot hét gezicht van onze provincie: Jan Krol. 2023 is het jaar van het overlijden van de jongen uit Drouwen met de bekendste blonde kuif van Nederland.

"Jan is voor jullie Bartje Bartels, maar voor ons is en blijft hij een broer en die zijn we nu verloren", blikken Hans Jalving en Ina Dekker terug op het overlijden van Krol. Zij speelden de broer (Arie) en zus (Lammechien) van Bartje in de tv-serie.

"Jan was gewoon Jan", haalt de stotterende broer van Bartje herinneringen op. "Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg." Krol was de maïzena van de Bartje-familie. "Hij was heel sociaal, dacht altijd aan anderen. Een echt mensenmens", vertelt Dekker. "Het is altijd onverteerbaar als iemand vroeg overlijdt."

'Shocking'

Volgens Dekker kwam dat nieuws als donderslag bij heldere hemel. "Shocking! Als je bedenkt dat we in mei de Reünie hebben gehad en ik had begin december nog contact met hem. Toen kreeg ik nog een enthousiaste mail van hem." Jalving vult aan: "We zouden in december samen die documentaire bekijken en in één keer kwam het bericht dat hem dat niet ging worden. Dat kwam voor mij als een grote schok."

Bij de opnames van die documentaire, in mei vorig jaar, was er nog niets aan de hand met Krol. "Daar zat een vitale vent", blikt Jalving terug. "Eén brok positiviteit", aldus Dekker. In december krijgt Krol plots last van evenwichtsproblemen. Hij stoot zich overal aan en de linkerzijde van zijn lichaam functioneert niet naar behoren. Uit onderzoeken blijkt dat 'Bartje' een hersentumor heeft en op 15 januari overlijdt Krol aan de gevolgen daarvan.