Onderzoek naar 'ontbrekende' jeugdvoorzieningen Assen

De Asser jeugd klaagt al langer dat er weinig te doen is in hun woonplaats. Als ze wel iets willen organiseren, is daar volgens hen in het stadhuis weinig begrip voor. Eerder dit jaar werd de jongerenstichting New Wave opgericht om meer reuring voor de groep van 12- tot en met 16-jarigen te zorgen.

De Rekenkamercommissie gaat het jongerenbeleid van de gemeente na de zomer onderzoeken om uiteindelijk advies te kunnen geven.

Meer doen voor jongeren

Wethouder Bob Bergsma heeft in juni met New Wave afgesproken samen aan de slag te gaan met activiteiten voor jongeren tussen de 16 en 22 jaar. Een van de wensen van New Wave is een eigen pand voor jongeren om iets te kunnen organiseren, maar Bergsma heeft al laten weten daar geen brood in te zien. Een paar jaar geleden verdwenen er meerdere uitgaansgelegenheden in het centrum van Assen. Zo sloten twee populaire cafés aan de Brinkstraat, waar veel jongeren uitgingen.

'Link met eenzaamheid'

De Rekenkamercommissie schrijft in het onderzoeksprogramma voor 2020 dat er een connectie is tussen de gevoelens van jongeren dat er weinig te bleven is en eenzaamheid binnen die leeftijdsgroep. Die groep lijkt, volgens de commissie, vooral digitale vrienden te hebben. Ook naar eenzaamheid in de gemeente gaat de commissie onderzoek doen. Voor dat onderzoek kijkt de commissie of de moeite en het geld dat Assen de afgelopen jaren heeft gestoken in het bestrijden naar eenzaamheid effect heeft gehad.

Naast eenzaamheid en het jongerenbeleid gaat de commissie ook een nieuw onderzoek doen naar de klachtenafhandeling van de gemeente. Ook gaat de commissie verder met twee lopende onderzoeken: naar de veerkracht van de gemeentelijke organisatie en de kwaliteit van de Drentse Rijksuitvoeringsdienst (RUD). Die onderzoeken liepen vertraging op door het coronavirus en de onderschatte lengte van een onderzoek naar winsten uit zorggelden.

