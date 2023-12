Wel of geen vervolging? Acht maanden na arrestatie verpleegkundige WZA is er nog veel onduidelijk

Het is misschien wel de meest spraakmakende Drentse zaak van het afgelopen jaar: de verpleegkundige van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen die de dood van meer dan twintig patiënten opbiechtte. Ruim acht maanden na zijn arrestatie zijn er nog veel vragen over het onderzoek en het verdere verloop van het onderzoek.

Op donderdag 20 april opent Drenthe Nu met het nieuws dat een dan 30-jarige man uit Veenhuizen is opgepakt, vanwege betrokkenheid bij de dood van meerdere patiënten. Drie dagen eerder, op maandag, is hij in alle vroegte in zijn huis gearresteerd. Directe aanleiding voor zijn arrestatie zijn de verklaringen die hij zou hebben gegeven aan medewerkers van de GGZ, waar hij onder behandeling was. Daar zou hij hebben verklaard betrokken te zijn bij de dood van patiënten.

Onzekerheid

Wat volgt is een periode vol onzekerheid, voor zowel ziekenhuis als nabestaanden. Collega's van de longafdeling waar verdachte Theodoor V. werkte, zijn zwaar geëmotioneerd door het nieuws. Datzelfde geldt voor nabestaanden van overledenen, die tot dusver altijd dachten dat hun geliefden aan de gevolgen van het coronavirus zijn overleden.

Het onderzoek van het Openbaar Ministerie spitst zich toe op de periode van maart 2020 tot mei 2022. Over de details van het onderzoek komt maar weinig naar buiten. Nabestaanden beklagen zich over het gebrek aan informatie over het onderzoek.

Vervolging?

Dit najaar komt daar verandering in. Het Openbaar Ministerie gaat in gesprek met nabestaanden over de vorderingen van het onderzoek en hoe dit nu verder zal gaan. Het OM beraadt zich momenteel over vervolgstappen. De verwachting is dat volgend jaar duidelijk wordt of Theodoor V. vervolgd gaat worden.