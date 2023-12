PvdA Hoogeveen wil duidelijkheid rondom vergunning wooncomplex arbeidsmigranten

De PvdA in Hoogeveen wil weten wat er fout is gegaan tijdens de vergunningverlening voor een wooncomplex op de plek van de Agrifirm-graanfabriek. Er zijn plannen om daar arbeidsmigranten te huisvesten. De gemeente gaf een vergunning af voor de bouw van de woningen, alleen die is vorige week ingetrokken.

Hoogeveen zou niet de juiste route hebben bewandeld om de vergunning af te geven. Nadat omwonenden bezwaar hadden gemaakt tegen de plannen, hebben juristen het proces onder de loep genomen. Een 'uitgebreide procedure' bleek noodzakelijk, maar de gemeente heeft die werkwijze niet gebruikt. In overleg met ontwikkelaar SVZ-advies werd de vergunning ingetrokken.

"Wij willen weten hoe dit heeft kunnen gebeuren, maar ook hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen", schrijft PvdA-fractievoorzitter Stan van Eck richting het gemeentebestuur.

Verzet

Door de bezwaren van de buurt is er nog een keer naar het project en de vergunning gekeken. "Wat als de omwonenden niet in verzet waren gekomen, was het complex dan op basis van verkeerde gronden gewoon gebouwd?", vraagt Van Eck zich af. De PvdA wil weten wie het initiatief heeft genomen om de vergunning in te trekken.

Hoogeveen liet eerder al weten dat SVZ-advies opnieuw een aanvraag kan indienen voor de plannen. De ontwikkelaar wil 162 appartementen bouwen met ruimte voor 420 arbeidsmigranten. De gemeente verwacht deze maand nog een nieuwe aanvraag voor de plannen. "Wij plaatsen vraagtekens bij deze haast", gaat Van Eck verder. "Haastwerk vergroot de kans op nieuwe fouten. Waarom moet het per se voor 1 januari ingediend worden?"

Raad laat geïnformeerd