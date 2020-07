Meppeler opnieuw langer in voorarrest vanwege wapenvondst

Saied H. in 2017 in de rechtbank in Assen (Rechten: Janneke de Jonge)

De man uit Meppel die vorige maand werd opgepakt vanwege een grote wapenvondst in Hoofddorp vorig voorjaar blijft twee maanden langer vastzitten. Dat heeft de Rechtbank Noord-Holland vanmiddag bepaald. De 37-jarige Saied H. werd 18 juni bij een inval in zijn woning gearresteerd.

Tegelijkertijd met die inval deed de politie ook een inval in het huis van zijn vader. Daar zijn spullen in beslag genomen. Waar het om gaat, wil het Openbaar Ministerie niet zeggen. Volgens H.'s advocaat Louis de Leon gaat het onder meer om een PGP-telefoon, een toestel om versleutelde berichten mee te versturen.

Wapens voor liquidaties

Het OM bevestigde vorig maand dat H. is opgepakt, omdat zijn DNA is gevonden op één van de wapens, die in maart vorig jaar werden gevonden in een garagebox in de wijk Graan voor Visch in Hoofddorp. Daarin lagen onder meer automatische vuurwapens, handvuurwapens en handgranaten gevonden; wapens die volgens politie en justitie worden gebruikt bij liquidaties.

Het bijzondere aan de zaak is dat de Meppeler vorig jaar in maart al ruim 3,5 jaar vastzat vanwege drugs- en wapenhandel en leiderschap van een criminele organisatie vanuit zijn woonplaats; de zaak Maggiora. Hij was daar in september 2015 voor opgepakt en in augustus 2017 voor veroordeeld. In februari dit jaar kwam hij onder strenge voorwaarden vrij.

'Oude zaak'

Deze nieuwe zaak in Noord-Holland is volgens De Leon daarom in feite een oude zaak, omdat H. de laatste vijf jaar niet met wapens in aanraking is geweest. De advocaat vermoedt dat zijn cliënt het wapen waarop zijn DNA is gevonden voor zijn veroordeling in de zaak Maggiora ooit in handen heeft gehad.

Hij had bij de Rechtbank Noord-Holland voor vrijlating gepleit. Waarom de rechtbank vindt dat H. wel langer vast moet blijven zitten, is onduidelijk. "Die motivering wordt nooit bekendgemaakt", zegt een woordvoerder. Het onderzoek naar de wapenvondst in Hoofddorp loopt nog.

