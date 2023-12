Asser leerlingen een week lang in de korte broek voor KiKa

De teller staat al op ruim 2.100 euro en dan is er nog een dag te gaan ook. Leerlingen van groep 7a van het Asser kindcentrum De Borg trotseren een week lang de kou in de korte broek. Met als doel: geld inzamelen voor Stichting Kinderen Kankervrij, oftewel KiKa.

"Ik vind het zelf niet heel erg om in een korte broek te lopen. Ik vind het erger als je ziek bent en de hele dag in een ziekenhuis moet liggen." De 11-jarige Mariel Steverink doet daarom mee met de korte broeken-actie van KiKa. Een week lang loopt zij - samen met een aantal klasgenoten - in een korte broek, om aandacht te vragen voor kinderkanker.