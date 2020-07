Dieren als 'studiogast' in nieuwe podcast Staatsbosbeheer

De serie trapt af met de nachtzwaluw. Deze lange-afstandstrekker broedt op heidevelden, zandverstuivingen en in open dennenbossen en overwintert in tropisch Afrika. In de podcast hoor je hoe hij zijn tijd doorbrengt in Zuid-Congo en hoe hij indruk probeert te maken op de Nederlandse vrouwtjes.

Drentse hoofdrolspelers

Na de nachtzwaluw komt het gentiaanblauwtje aan het woord. Een graag geziene gast in Drenthe met een complexe levenscyclus. Om te overleven is deze standvlinder afhankelijk van een bijzonder samenspel tussen klokjesgentianen en knoopmieren. Op het Dwingelderveld lijkt dit redelijk goed te gaan.

Na het gentiaanblauwtje schuift de hazelmuis aan, een nachtdier dat dol is op hazelnoten maar geen inwoner van Drenthe. De zandhagedis sluit af. Dit kwetsbare reptiel staat op de Rode Lijst en is in Drenthe een vrij zeldzame verschijning. Wil je er eentje zien dan moet je goed zoeken op de droge heidevelden.

Inspiratie

De serie is geïnspireerd op het Amerikaanse Everything is alive. Het toepassen op de natuur is een idee van multimedia journalist Martijn van Tol. Daniel Cornelissen is de nachtzwaluw, Lies Visschedijk het gentiaanblauwtje, Wart Kamps de hazelmuis en Leopold Witte de zandhagedis. Chris Bajema van de succesvolle podcasts Man met de microfoon en Lockdown interviewt de dieren.

De podcast Groene Oren vind je in de bekende podcastplayers, zoals Spotify en Apple Podcasts en is bovendien te beluisteren op de website van Staatsbosbeheer. De serie bestaat uit vier afleveringen, iedere twee weken verschijnt een nieuwe aflevering.

