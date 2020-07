Tot vier jaar cel in hoger beroep voor crystal meth-lab in Zuidlaren

In een drugslabzaak in Zuidlaren is in hoger beroep een 36-jarige man uit Haarlem veroordeeld tot vier jaar cel. Die straf is gelijk aan wat de rechtbank in Assen hem oplegde.

De straf tegen een 42-jarige man uit Vietnam viel lager uit. Hij kreeg in plaats van vier jaar, twee jaar cel opgelegd.

De twee werden op 6 april 2018 in een drugslab in een loods aan het Bolwerk in Zuidlaren aangetroffen. Daar werd crystal meth geproduceerd. De politie viel binnen na enkele tips over een hennepkwekerij. In een ruimte stonden inderdaad 300 hennepplanten en 10.000 stekjes. In een tweede afgesloten ruimte was het drugslab.

De straf van de 42-jarige man viel lager uit, omdat het hof vond dat de man een kortere periode bij de productie van de harddrug was betrokken.

Beide mannen ontkenden iedere betrokkenheid. Ondanks het feit dat er dna van beiden in het drugslab was aangetroffen. De hoofdverdachte in deze zaak, een 64-jarige Emmenaar, is nooit berecht. Hij pleegde zelfmoord toen hij al negen maanden in voorarrest zat.

Bij de inval stuitten de agenten ook op drie vrouwen uit Groningen en Stedum. Zij waren bezig met het knippen van henneptoppen. Zij werden vorig jaar in juli door de politierechter veroordeeld tot tachtig uur werkstraf.

