Houten schuur op aanhanger waait de berm in op N34

Op de N34 bij Coevorden is vanmiddag een ongeluk gebeurd met een aanhanger. Een houten schuur die op de oplegger werd vervoerd, waaide van de weg en kwam terecht in de berm.

Volgens een omstander hadden agenten beide rijbanen bij Coevorden afgesloten. In de richting van Emmen en Hardenberg ontstond file. Of er gewonden zijn gevallen, is niet bekend.