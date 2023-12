Wat is er dit Kerstweekend te doen in Drenthe?

Doe je vanavond de laatste kerstaankopen in Hoogeveen, dan is de kans groot dat je wordt overspoeld met foute kersttruien. STOER Nijstad organiseert samen met Herqua Sports de foute Kerstrun. Deze run van 5 kilometer begint om 19.00 uur bij Herqua Sports aan de Schutstraat.

IJsfestijn in Schoonebeek

Vanavond is de feestelijke opening van de overdekte ijsbaan op het terrein tegenover het Pallertplein in Schoonebeek. Ruim twee weken lang kun je hier schaatsen en bijna elke avond is er livemuziek in het wintercafé. Ook is er een dartstoernooi, een pubquiz en strijden Schoonebekers om de felbegeerde NAM Curling Cup Schoonebeek.

Amen staat vrijdagavond in het teken van Franse en Nederlandse chansons. Zangeres Britta Maria is te gast in het Cultureel Café in het dorp. Samen met pianist Maurits Fondse en accordeonist Olag Fateev speelt het trio tijdens de eerste helft van het concert muziek van het album 'De Omweg'. Na de pauze staan Franse grootheden als Brel, Aznavour, Piaf en Gainsbourg centraal. Het concert begint om 20.00 uur in het café.

Lichtjes in Borger

In de omgeving van Borger rijden vanavond prachtig verlichte trekkers rond. Tentoonstellingsvereniging Oostermoet houdt voor de tweede keer een Lichtjestour. De route begint in Borger en de trekkerstoet gaat door Bronneger, Drouwen, Gasselte, Buinen, Ees, Eesergroen, Westdorp en eindigt weer in Borger.