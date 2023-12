Folkloristische vereniging Emmen voorlopig uit de brand

De folkloristische vereniging 't Volk van Grada in Emmen is voorlopig uit de brand. De vereniging, die al langere tijd in financieel zwaar weer zit, heeft eenmalig 10.000 euro ontvangen van de gemeente Emmen. "We zien dit vooral als noodsteun om de komende maanden door te komen. Dit geeft ons nu vooral moed om verder te kijken."

Dat zegt bestuurslid Eric Wit van 't Volk van Grada. Woordvoerder Miranda Kocks van de gemeente Emmen bevestigt de gemeentelijke bijdrage.

'Net wat we nodig hebben om niet in de rode cijfers te belanden'

Volgens Wit geeft dit bedrag voor nu in ieder geval perspectief. "Het is net wat we nodig hebben om als vereniging te kunnen blijven voortbestaan en niet in de loop van deze maand in de rode cijfers te belanden." Wel is het volgens hem zaak om de komende tijd stappen te zetten voor de langere termijn. "Daarover zijn we dan ook intensief in gesprek met de gemeente Emmen."

't Volk van Grada trok eerder al aan de bel vanwege geldproblemen. Vooral de financiële lasten van de eigen gebouwen aan het Noordeind wegen zwaar op het huishoudboekje. De vereniging bezit sinds 1990 onder meer de Saksische boerderij De Nabershof uit 1681, de oudste boerderij in de gemeente Emmen. Daarnaast vallen ook onder meer een wagen- en theaterschuur en een theehuis op het terrein onder de vereniging.

Wit: "Voor dit moment geeft de gemeentelijke noodsteun ons lucht en vooral ook moed om weer dingen op te pakken. Zo richten we ons nu op nieuwe activiteiten om extra geld binnen te halen, zoals onder meer pannenkoekweekenden, een kerstmarkt en in januari een koffieconcert."

Plan voor camperplaats naast boerderij

Voor de komende tijd zal er volgens de vereniging nagedacht moeten worden over extra plannen. Vooral ook omdat over enkele jaren het dak van de boerderij aangepakt zal moeten worden.

En dat betekent een extra kostenpost van al gauw 70.000 tot 80.000 euro, meldt het bestuurslid. "Zo hebben wij bij de gemeente het idee ingebracht om een stuk van ons grasveld beschikbaar te stellen als camperplaats voor zo'n twintig campers. Dat veld gebruiken we nu sporadisch, bijvoorbeeld tijdens kofferbakverkopen. Toiletvoorziening is al aanwezig, dus veel aanpassingen zijn niet nodig."

Eerder is ook gesproken over het eventueel afstoten van de eigen gebouwen. Wit: "Al doen we dat liever niet. Ook omdat we afhankelijk zijn van vrijwilligers die van alles in de gebouwen doen." De vereniging wil de komende tijd ook meer samenwerking zoeken met musea in de regio, om bijvoorbeeld campagnes en pr-materiaal gezamenlijk op te pakken.

Drentse boerenhistorie levend houden

't Volk van Grada telt momenteel ruim zeventig leden, meldt Wit. "Dat aantal is nu redelijk stabiel." Doelstelling van de vereniging is om de folkloristische waarden rondom 'Boeren op de Hondsrug' te behouden. "Dat doen we met onder meer cultuur, muziek, zang en kleding. We willen de Drentse historie levend houden, want waar is 'het nieuwe' zonder 'het oude?"