Hunze en Aa's verwacht hoog water: alle verloven ingetrokken

Hunze en Aa's zegt de situatie nauwlettend in de gaten te houden: "Door de blijvende onzekerheid in de getijverwachtingen en neerslagverwachtingen, blijven we alert en houden we er rekening mee dat waterstanden forser kunnen oplopen dan we nu verwachten." De afgelopen dagen nam het waterschap al maatregelen om zich voor te bereiden op de regenval. Zo is het zeegemaal Rozema in Termunterzijl in Groningen ingeschakeld om het vele water af te voeren naar zee.