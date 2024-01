Festivaljaar 2024 in de steigers: nieuwe locaties, eerste artiesten bekend en trappelende organisatoren

De eerste artiesten zijn gebeld, locaties worden bekeken en voor sommige festivals is de kaartverkoop al begonnen. Festivalorganisatoren maken zich op voor een nieuw festivaljaar. Hoe gaat het festivalseizoen van 2024 eruitzien?

De organisatie van het Boerenrockfestival is volop bezig met de voorbereidingen van de zestiende editie. "Afgelopen editie was natuurlijk ons jubileum. Toen hebben we groots uitgepakt met de muziek", zegt organisator Roelof Timmermans. "Het was niet de bedoeling om dat dit jaar weer te doen, maar... we wilden het toch nog een keer proberen."

En dus sluit het festival dit jaar af met Davina Michelle. "Daar zijn we heel trots op."

Enduro tijdens Boerenrockfestival

Het vierdaagse festival dat op 15 augustus begint, gaat ook verder met de enduro. Een wedstrijd waarbij deelnemers met hun motoren een uitgestippelde route rijden over onverharde wegen. "De enduro in de vorm zoals we het altijd hebben gereden, had een enorme impact op ons verkeer. We moesten op vrijdagmiddag drie van de vier toegangswegen afsluiten", legt Timmermans uit. "Dat was niet handig voor de hulpdiensten. We gaan dit jaar de enduro in een iets andere vorm doen." Dit betekent dat de enduro aan één kant van de weg zal worden gereden, zodat het het festivalterrein niet meer kruist. "Maar het blijft voor de rijders net zo leuk als voorgaande jaren", vult mede-organisator Marjon Boiten aan.

Naast Davina Michelle zijn onder andere ook Mooi Wark, Marco Schuitmaker, Jannes en The Green Monkeys van de partij op het festival.

In november is de kaartverkoop begonnen en die verloopt volgens organisator René Boiten goed. "De camping zit al voor zeventig procent vol. Voor de enduro hebben zich ook al tweehonderd rijders aangemeld. Eigenlijk loopt alles hartstikke voorspoedig."

Veranderingen voor Pearl Village

Niet alle festivals hadden het vorig jaar makkelijk. Zo ging er een streep door Siepelrock, omdat er te weinig kaarten waren verkocht. En voorlopig staat er geen nieuwe editie op de planning.

Voor Pearl Village & Weijdepop gaat er komend jaar veel veranderen. De organisatie maakte vorig jaar na het festival bekend dat hun wegen scheiden en dat de festivals niet samen verdergaan. Weijdepop blijft het eerste weekend van juli op de oude locatie aan de Reindersdijk in Dalen. Pearl Village gaat naar het laatste weekend van augustus en moest op zoek naar een nieuwe locatie. Die nieuwe locatie is inmiddels gevonden. "Maar die houden we nog even voor onszelf", zegt organisator Nordin Smits.

Gesprekken buurtbewoners

Vorig jaar hadden Pearl Village & Weijdepop te maken met buren die naar de rechter stapten vanwege overlast. Na gesprekken tussen buurtbewoners, de organisatie en de gemeente Coevorden werden er afspraken gemaakt en kon het festival doorgaan. Daar heeft de organisatie van Pearl Village van geleerd. "We gaan nu eerst in gesprek met omwonenden", legt organisator Mathijs Snijder uit. "Daarna gaan we verder het traject in."

Wat voorop staat is het plezier in het neerzetten van het festival. "Ook omdat wij een grote groep vrijwilligers uit het dorp achter ons hebben staan", legt Smits uit. "Zij staan ook weer te poppelen om ons te helpen. Van de opbouw, tot de horeca en de afbouw." Aan het programma wordt nog gewerkt, maar verschillende muziekgenres zullen de revue passeren. "Van blues tot hardstyle. Het is heel uiteenlopend", zegt organisator Frank Egberink. "En daarom is het ook echt een festival voor jong en oud, voor heel het dorp", vult Smits aan.

Zoektocht nieuwe locatie in Meppel

In Meppel is de organisatie van het Riverside Festival bezig met het zoeken naar een nieuwe locatie. "We zaten op Blekerseiland, maar dat kan niet meer want dit gaat helemaal op de schop", vertelt Miranda Hendriks van de organisatie.

De zoektocht is in volle gang, samen met de gemeente. "Het moet passen in de sfeer, en belangrijk het moet goed bereikbaar zijn voor de jeugd. We hebben tot op heden nog geen datum. Maar ik hoop dat we begin januari meer weten."

Hello Festival en Holland International Blues Festival

Eind vorig jaar werden de eerste namen bekendgemaakt voor het Hello Festival en het Holland International Blues Festival. Op 8 juni zijn bij de Grote Rietplas in Emmen onder meer DI-RECT, Froukje, Helmut Lotti Goes Metal en Acda en de Munnik te zien en te horen.