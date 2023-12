Einde aan conflict tussen Aa en Hunze en Zorg Anders

De kou is uit de lucht tussen de gemeente Aa en Hunze en Zorg Anders. Sinds 2017 lagen de gemeente, de zorgorganisatie en een aantal omwonenden met elkaar in de clinch over de locatie van de zorgboerderij in Annen.

Door de inzet van een bemiddelaar is het conflict nu opgelost. Zorg Anders beëindigt de procedures tegen de gemeente en heeft een gedeelte van de gemaakte kosten, als gevolg van de besluiten van de gemeente, vergoed gekregen.

Buurt in opstand

Het geschil ontstond in 2017 toen de gemeente Aa en Hunze een omgevingsvergunning weigerde, waar het eerst onder bepaalde voorwaarden wel verstrekt zou worden. Op de woonlocatie woonden maximaal vijf kinderen in de basisschoolleeftijd, die om verschillende redenen niet thuis konden wonen. De buurt kwam in opstand, ze zouden geluidsoverlast ervaren. Volgens de gemeente was de zorglocatie niet passend op die plek en weigerde de omgevingsvergunning te verlenen.