Vaker gezondheidsproblemen bij windmolens? Nieuw onderzoek betwist dat

Mensen die in de buurt van windmolens wonen, komen niet vaker met gezondheidsproblemen bij de huisarts dan anderen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Nivel . Het gezondheidsinstituut bekeek huisartsgegevens over een periode van tien jaar (2012 - 2021).

Volgens Nivel gaat het om een zogeheten verkennende studie om in kaart te brengen of "er sprake kan zijn van risico's voor de gezondheid in termen van aandoeningen, symptomen en klachten waarmee patiënten bij de huisarts komen".

Afstand en geluid windmolen

Daaruit blijkt dus dat wonen in de buurt van windmolens (binnen 500, 1.000 en 2.000 meter) geen invloed lijkt te hebben op gezondheidsproblemen die huisartsen signaleren. Dat geldt ook voor het verband tussen wonen in gebieden met hogere geluidsniveaus en aandoeningen aan de gezondheid.

Kanttekening is dat Nivel nadrukkelijk een slag om de arm houdt vanwege "enkele beperkingen" aan het onderzoek. Zo had de steekproef een flinke omvang, met gegevens over honderdduizenden patiënten, maar slechts een kleine minderheid van deze mensen woont daadwerkelijk in de buurt (<500m) van een windmolen.