Advocaat Moszkowicz: De Wolden, eigenaar van boerderij en het OM doen samen een poging om huurder Josef B. te lozen

Dat zei zijn advocaat, Yehudi Moszkowicz, vandaag tijdens een zitting van de bezwarencommissie van de gemeente. B. huurde de boerderij voor een prikkie met de afspraak dat hij het pand zou verbouwen. Dat heeft hij ook gedaan. Maar niet volgens de voorschriften van de gemeente.

Dwangsommen

"Geen ventilatie, niet brandveilig en gevaarlijk als het gaat om elektriciteit. Bovendien kloppen de vergunningen niet." Zo zei een ambtenaar van De Wolden tijdens de bijeenkomst. En daarom moet B. 50.000 euro betalen als hij dit niet op korte termijn aanpast.

Maar Josef B. zit in het Pieter Baan Centrum voor onderzoek. B. is verdachte in de zaak van Gerrit Jan van D. die tien jaar jaar lang samen met zijn kinderen verborgen zat in de boerderij. B. zorgde voor de boodschappen en deed klussen. Hij huurt de boerderij van een familie uit Ruinerwold.

De spullen die in de boerderij stonden zijn inmiddels weggehaald en opgeslagen. De gemeente stuurde Josef B. daarvoor een rekening van 7000 euro.

Deal

B. had eigenlijk zelf bij de zitting willen zijn, maar dat lukte niet. De gemeente De Wolden wilde er niet aan meewerken. En dus was zijn advocaat er. Die haalde uit naar de gemeente, de eigenaar van de boerderij en het OM. Zij willen samen maar één ding en dat is van Josef B. als huurder af.

"Voordat het besluit om een dwangsom op te leggen is genomen, is er een gesprek geweest met de eigenaren van het pand, een jurist en de gemeente. Daar is samen uitgesproken dat moet worden voorkomen dat Josef B. weer terug kan keren naar de boerderij en dat de familie Van D. daar weer gaat wonen."

Het gaat volgens hem verder. "Dan wordt er letterlijk over en weer gesproken over manieren om dit voor elkaar te krijgen. Normaal gesproken wordt de eigenaar van het pand aangesproken voor verplichtingen en fouten. In dit geval wordt verwezen naar een huurovereenkomst en dus naar mijn cliënt."

De toegangsweg naar de boerderij in Ruinerwold is met prikkeldraad afgesloten (Rechten: Andries Ophof)

B. krijgt de sleutel niet

"Mijn client vraagt toestemming om te voldoen aan de verplichtingen. Dan zegt de eigenaar dat hij de sleutel niet krijgt. Er is een deal tussen de partijen." B. zelf is daar boos over. Hij vindt dat hij op allerlei manieren gepakt wordt, terwijl hij in de gevangenis niets kan doen.

Volgens Moszkowicz kloppen de vergunningen wel degelijk. Bovendien moet je voor de vergunningen bij de eigenaar zijn en niet bij de huurder. "Vanuit de eigenaar en de gemeente is een deskundige ingehuurd om te kijken naar de brandveiligheid en de elektriciteit. Het enige wat in het rapport staat is dat de situatie nader moet worden uitgezocht. Dus de conclusie dat het niet klopt kan helemaal niet getrokken worden."

Elektriciteitsdraden in tuinslag

De Wolden bracht een voorbeeld naar voren waarbij elektriciteitsdraden door een tuinslang waren getrokken en tussen balen hooi door het pand liep. Te gevaarlijk om te wonen."De tuinslang wordt niet gebruikt om er water doorheen te laten lopen. Men wordt op het verkeerde been gezet om het zo te stellen."

Maar de gemeente gaat toch over de veiligheid? "De gemeente baseert zich op een rapport waaruit die conclusie niet getrokken kan worden. Ik heb respect voor de gemeente, maar ik schat ze niet hoog in als elektriciën. Er is maar één ding. Misbruik maken van bevoegdheid. Dat is het enige wat er aan de hand is."

De bezwarencommissie doet binnen zes weken uitspraak.