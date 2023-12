Camera's op hangplekken in Annen tegen vernielzuchtige jeugd

De gemeente Aa en Hunze gaat beveiligingscamera's ophangen op plekken in Annen waar hangjeugd overlast veroorzaakt. Daarnaast gaat de politie vaker surveilleren in het dorp en gaat een jongerenwerker in gesprek met de jeugd.

Dat is de uitkomst van een gesprek tussen de gemeente, de wijkagent en de dorpsbelangenvereniging van Annen. De maatregelen moeten een einde maken aan de vernielingen die in het dorp worden aangericht.

Dorp is het zat

De dorpsbelangenvereniging en vrijwilligers van VV Annen hebben genoeg van de vernielzucht van - volgens de inwoners - groepen hangjongeren. Onder meer de tribune en reclameborden van de voetbalclub en speeltoestellen vlak bij het dorpshuis werden het afgelopen halfjaar slachtoffer van vandalen. Ook wordt er volgens de inwoners veel drugs gedeald.

Het repareren van de vernielde spullen kost zowel de voetbalclub als de dorpsbelangenvereniging veel geld. Voor een oplossing kijken de inwoners vooral naar de politie en de gemeente.

'Vernielingen horen niet'

"Jongeren mogen samenkomen, dat is geen probleem", zegt een woordvoerder van de gemeente, maar "waar mensen last van hebben, zijn de vernielingen. Dat hoort natuurlijk niet."

De gemeente kijkt nu waar de camera's precies komen te hangen, maar het ligt voor de hand dat ze in het gebied tussen de voetbalvelden en de basisschool komen. Op die plek hangen volgens dorpsbelangen vaak jongeren rond. Rondom de school komen waarschuwings- en verbodsborden.

Blij met actie

De dorpsbelangenvereniging van Annen is blij dat er nu actie wordt ondernomen. "Het is fijn dat het probleem nu op de kaart staat. We hebben met de gemeente en de politie afgesproken om de komende tijd te kijken of de maatregelen werken", zegt dorpsbelangenlid Marisca Luning.