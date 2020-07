Caner Cavlan: Ik werd genaaid in de winterstop

Na zijn eerste jaar bij FC Emmen, het eerste jaar van de Drentse club in de eredivisie, verruilde Cavlan Drenthe voor de Oostenrijkse Bundesliga waar hij een contract tekende voor drie seizoen bij de 24-voudig landskampioen. "Een mooie club, met geweldige voorzieningen. Alles is er top geregeld", aldus Cavlan. Maar het belangrijkste ontbrak: de klik met trainer Christian Ilzer. FC Emmen leek uitkomst te bieden, maar de overgang tijdens de winterse transferperiode bleef uit.

"Ik trainde goed en de trainer wilde me houden. Ik zou een nieuwe kans krijgen op een andere positie, als linkerspits. Na een halve wedstrijd werd ik gewisseld en een dag later vertelde de trainer me dat hij me niet kon gebruiken. Ik was volgens hem teveel gericht op balbezit. Op dat moment was de transferwindow net gesloten en kon ik dus niet meer weg. Ik voelde me genaaid, maar ik heb de knop omgezet. Ik speelde mijn wedstrijden in het tweede en ben als een soort mentor gaan fungeren voor de jonge spelers." Negen duels en zes goals later werd Cavlan alsnog verlost toen FC Emmen opnieuw aanklopte.

'Dick Lukkien is een trainer naar mijn hart'

"Er was nog wel wat andere interesse, maar ik wilde graag terug naar Emmen", vervolgt Cavlan. Trainer Dick Lukkien speelde een doorslaggevende rol. "Hij is een trainer naar mijn hart. Hij weet hoe hij me moet motiveren. Bovendien spreekt zijn voetbalvisie mij enorm aan."

'Op naar het linkerrijtje'

Ondanks dat de eredivisie misschien wel de meest ideale competitie is voor de aanvallend ingestelde vleugelverdediger sluit Cavlan niet uit dat hij na één of twee jaar opnieuw naar het buitenland gaat. "Ik hou van het avontuur", aldus de oud-speler van Heerenveen en De Graafschap, die in Turkije speelde bij Boluspor en Sanliurfaspor. "Maar zover kijk ik niet vooruit. Ik wil eerst weer een goed seizoen draaien met FC Emmen. We willen ons opnieuw handhaven en wie weet kunnen we de prestatie van het afgelopen seizoen evenaren of zelfs overtreffen, op jacht naar een plek in het linkerrijtje."

